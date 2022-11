Rechter mag overheid dwangsom blijven opleggen bij trage asielprocedure

Volgens de hoogste bestuursrechter is het opschorten van de zogenoemde rechterlijke dwangsom in strijd met het Europees recht. De bestuurlijke dwangsom, die de IND bij elk te laat asielbesluit moest betalen, is dat volgens de raad niet en blijft afgeschaft.

Daarna kan een asielzoeker naar de rechter stappen. Als de rechter vindt dat het beroep van de asielzoeker terecht is, kan hij de IND opleggen alsnog binnen een bepaalde termijn een besluit te nemen. Daaraan kan een dwangsom verbonden worden, om bij de IND af te dwingen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is de rechterlijke dwangsom.

De rechter was al eerder kritisch over het schrappen van de dwangsom. Daardoor zou er geen stok meer achter de deur zijn om de IND alsnog snel een besluit te laten nemen. Dit voorjaar oordeelde de rechtbank al dat het afschaffen van de rechterlijke dwangsom onterecht was. De hoogste bestuursrechter bevestigt dat oordeel nu.

"Dit is een heel belangrijke uitspraak", zegt VluchtelingenWerk Nederland. "Het is belangrijker dan ooit dat er een stok achter de deur is voor de overheid om zich aan de wettelijke termijnen te houden. Een snelle asielprocedure is goed voor zowel vluchtelingen als de samenleving, daar zou geen stok achter de deur voor nodig moeten zijn. Helaas is het tegendeel waar."

Volgens de raad is de dwangsom daarnaast ook belangrijk "voor de rechtszekerheid en het vertrouwen in de overheid dat de staatssecretaris op tijd beslist op asielaanvragen".