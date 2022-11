Achttien jaar cel voor moord op vrouw uit Oostburg

De rechtbank in Middelburg heeft de 46-jarige Sandra H. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Zij heeft in 2020 Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse stadje Oostburg vermoord en daarna haar lichaam 'weggemaakt', aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt ook dat H. na haar gevangenisstraf in behandeling moet bij een gedragstherapeut. In feite staat ze daarmee de rest van haar leven onder toezicht, meldt Omroep Zeeland. Aan de familie van haar slachtoffer moet ze een schadevergoeding betalen van bijna 200.000 euro.

Ichelle van de Velde verdween op 15 december 2020 spoorloos. Ze was toen 29 jaar oud. Na zoektochten door de politie, familie en vrienden, hield de politie een paar maanden later Sandra H. aan. Zij heeft een spiritueel winkeltje in de straat in Oostburg waar ook Ichelle haar naaiatelier had. In H.'s winkel werden sporen gevonden van een misdrijf.

GPS-gegevens van de auto van Sandra H. leidden de politie naar het water bij Retranchement, niet ver van Oostburg. Daar werd Ichelle's lichaam in delen gevonden.

Jaloezie is het motief

Jaloezie is volgens het Openbaar Ministerie het motief voor de moord. Na een trio, tussen Sandra, haar partner Felix en Ichelle, kregen de laatste twee gevoelens voor elkaar. Tegelijkertijd had Sandra mogelijk gehoopt dat Ichelle gevoelens voor haar kreeg, vermoedt het OM. Sandra H. ontkende die lezing tijdens de rechtszitting, maar vertelde ook niet precies hoe het volgens haar zat.

Het OM ging ervan uit dat Ichelle met een voorwerp is geslagen en daarna is vastgebonden en gewurgd. De rechtbank stelt dat Sandra H. tijdens die verwurging tot inkeer had kunnen komen, maar toch de keel van haar slachtoffer voor de tweede keer heeft dichtgeknepen. Zo is het ombrengen van Ichelle niet gebeurd in een opwelling maar met voorbedachte rade. Het vonnis luidt daarom moord met voorbedachte rade en niet doodslag.

De rechtbank noemt het handelen van H. "gruwelijk, respectloos en mensonterend". Ook geeft de rechtbank aan dat de nabestaanden een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen en daar nog steeds voor behandeld moeten worden.