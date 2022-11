Franse baguette is cultureel erfgoed, 'synoniem voor delen en gezelligheid'

Het is misschien wel het bekendste symbool van de Franse cultuur: de baguette. Het ambachtelijke stokbrood is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. De in Parijs gevestigde VN-organisatie Unesco maakte dat vandaag bekend.

"De baguette viert de Franse manier van leven: het is een dagelijks ritueel, een element van de maaltijd, een synoniem voor delen en gezelligheid", zegt directeur-generaal Audrey Azoulay. "Het is belangrijk dat dit gebruik ook in de toekomst blijft bestaan."

De traditionele productie van een baguette vergt precisie en geduld: eerst worden ingrediënten nauwkeurig gewogen, gemixt en gekneed. Daarna volgt een proces van fermentatie en moet het deeg rusten. Dat duurt 15 tot 20 uur, bij een temperatuur tussen de 4 en 6 graden.

De baguette bestaat uit slechts vier ingrediënten: bloem, water, zout en gist. "Elke bakker maakt daar vervolgens een uniek product van", schrijft Unesco. "Mensen leren het bakken door cursussen en door ervaring op te doen in de bakkerij."

Corsocultuur

De Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed bestaat sinds 2003. Op de lijst staat van alles: sociale gewoonten, rituelen of tradities. "Een kenmerk is dat het erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie, en dat het belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit", aldus Unesco. Met de lijst geeft de organisatie aan dat het object van uitzonderlijke en universele waarde voor de mensheid is en dat we het moeten beschermen.

Onder meer de festivals 'rondom de Reis van de Heilige familie' in Egypte, de Koreaanse dans Talchum en de traditionele theeverwerkingstechnieken van China zijn toegevoegd.

Nederland staat eveneens op de lijst. In 2017 werd het 'ambacht van de molenaar die windmolens en watermolens bedient' toegevoegd. En sinds vorig jaar schittert ook onze corsocultuur op de lijst, met de bloemen- en fruitparades.