Nederlands techbedrijf MessageBird ontslaat een derde van personeel

Het Amsterdamse technologiebedrijf MessageBird ontslaat bijna een derde van zijn personeel. Het gaat om zo'n 240 werknemers. Dat heeft topman Robert Vis bekendgemaakt.

Messagebird levert software voor bedrijven om met klanten in contact te komen en groeide de afgelopen jaren flink. In een toelichting aan het personeel schrijft Vis dat MessageBird te snel groeide.

"Ik heb fouten gemaakt die tot deze beslissing hebben geleid en had dit moeten zien aankomen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid", schrijft Vis. Het bedrijf belooft zijn best te doen ontslagen mensen te koppelen aan een andere werkgever.

Drastische maatregelen

Vis zegt dat er nu drastische maatregelen genomen moeten worden om gezond te blijven. Volgens hem heeft het bedrijf last van de stijgende inflatie en rentetarieven en de dreigende recessie. Desondanks was MessageBird sinds vorig jaar wel winstgevend.

MessageBird haalde vorig jaar voor 830 miljoen euro aan buitenlandse investeringen op. Door een aantal overnames verdubbelde het aantal werknemers. Zo werd voor 600 miljoen euro SparkPost, een zakelijke e-maildienst, overgenomen. Daarmee zijn grote Amerikaanse partijen als PayPal, The New York Times en Adobe klant van MessageBird. De omzet van Messagebird groeit volgens Vis van 434 miljoen euro in 2021 naar 600 miljoen euro dit jaar.