Chinese oud-president Jiang Zemin (96) overleden

Onder zijn presidentschap heeft China zich economisch bliksemsnel ontwikkeld en hervormd. Jiang haalde ook de banden met het buitenland aan. Zo slaagde hij er in 2001 in om China na jarenlange onderhandelingen te laten toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Jiang Zemin was van 1989 tot 2002 secretaris-generaal van de Communistische Partij en tussen 1993 en 2003 president van China. Eerder was hij burgemeester van Shanghai.

Op politiek gebied was hij niet de man van de vrijheden. Met name de religieuze groepering Falun Gong werd onder zijn bewind zwaar vervolgd. Ook tierde de corruptie onder Jiang welig."

"Chinezen die je op straat spreekt, kennen Jiang Zemin nog. Iedereen weet heel goed wie hij was. Hij was de man die heeft gezorgd voor liberalisering van de economie en de torenhoge groeicijfers. Onder zijn leiding werd het voor privéondernemers mogelijk om lid te worden van de Communistische Partij.

Jiang was er in 1997 bij toen de Britse prins Charles na 150 jaar kolonisatie de macht in Hong Kong overdroeg aan China. Ook was hij medeverantwoordelijk voor het binnenhalen van de Olympische Spelen, in Peking in 2008.

In 2011 werd de oud-president ook al doodverklaard. Een tv-zender in Hongkong onderbrak toen de uitzendingen om het overlijden van Jiang Zemin bekend te maken. De Chinese overheid maakte vervolgens met censuur een einde aan de geruchten over Jiangs overlijden. In het hele land konden mensen op internet niets meer opzoeken over de oud-president.

De vlaggen in China hangen halfstok als eerbetoon.