Nieuwe intercity-treinen laten nog langer op zich wachten

Het duurt toch weer langer voordat de eerste nieuwe intercitytreinen gaan rijden. Het was de bedoeling dat de treinstellen van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) nog dit jaar mondjesmaat zouden worden ingezet op het traject Amsterdam-Breda. Maar dat gaat definitief niet lukken, schrijft de NS in een brief aan staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat).

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van het materieel is nog niet in orde. Het is nu de bedoeling voor het eerst met passagiers te gaan rijden in het tweede kwartaal van volgend jaar, in april, mei of juni dus. Maar er blijven risico's op nieuwe tegenvallers, waarschuwt het spoorbedrijf.

De ICNG, die al de bijnaam 'de wesp' heeft gekregen, moet het stijgende aantal treinreizigers opvangen en de oude intercity's vervangen. In 2016 zijn er 80 van besteld bij de Franse treinenbouwer Alstom. Ze hebben een topsnelheid van 200 kilometer per uur en zullen ook worden ingezet op het HSL-traject, als vervanging van de Fyra-treinen. Die bleken zo onbetrouwbaar dat ze werden teruggestuurd naar de bouwer in Italië.

Laskwaliteit

Inmiddels zijn de eerste nieuwe treinstellen in Nederland en wordt er volop mee proefgedraaid, zonder passagiers. In maart bleek dat de laskwaliteit bij een deel van de treinen niet voldoet aan de gestelde eisen. Een software-update in juni heeft volgens NS weliswaar een aantal kinderziektes opgelost, maar het leidde ook tot nieuwe opstartproblemen en zelfs strandingen van de trein.

Daarnaast zijn er diverse productie- en leveringsproblemen, mede door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Die problemen moeten eerst worden opgelost, voordat de treinen kunnen worden ingezet op het HSL-traject tussen Amsterdam en Breda. NS denkt dat het nog steeds mogelijk is om voor het eind van volgend jaar al het materieel op die lijn te kunnen vervangen door de nieuwe intercitytreinen. Daarna is de rest van het hoofdrailnetwerk aan de beurt, te beginnen met het traject Den Haag- Eindhoven.

Staatssecretaris Heijnen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze het betreurt dat reizigers langer moeten wachten om in te kunnen stappen in de nieuwe intercity's. Ze laat extern toetsen of de planning die NS nu hanteert wel realistisch is.

De nieuwe trein werd in juli vol trots gepresenteerd: