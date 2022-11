Commissie wil 7,5 miljard euro voor Hongarije bevriezen

7,5 miljard euro die op de EU-begroting is gereserveerd voor Hongarije wordt, als het aan de Commissie ligt, voorlopig bevroren. Hongarije heeft de afgelopen jaren onder andere de corruptie niet genoeg aangepakt, zegt de Commissie, en de maat is nu vol. Als straf zou Hongarije zo'n 20 procent van zijn totale EU-budget kunnen mislopen.

Het is de allereerste keer dat de Commissie deze maatregel neemt. Het zogeheten rechtstaatmechanisme kan worden ingezet als een EU-land de rechtstaat niet op orde heeft.

27 voorwaarden

Hongarije kan voorlopig in totaal niet bij ruim 13 miljard euro. Behalve op het geld op de EU-begroting wacht het land voorlopig ook op geld uit het coronaherstelfonds. Hongarije moet van de Commissie aan 27 voorwaarden voldoen voordat het daadwerkelijk zo'n 5,8 miljard euro krijgt.

Zo moet het land onder andere een onafhankelijke anti-corruptie-waakhond in het leven roepen en de Europese anti-fraude-toezichthouder (OLAF) moet alle vrijheid krijgen om onderzoek te doen in Hongarije. "We zullen zeer nauwkeurig in de gaten houden of Hongarije wel echt aan deze eisen voldoet, voordat het geld wordt overgemaakt", zegt Eurocommissaris Didier Reynders.

Beloften niet genoeg

Polen kreeg in juni groen licht voor het geld uit het coronaherstelfonds. Toch heeft ook dat land die miljarden nog niet gezien, omdat er nog altijd niet aan de gestelde eisen is voldaan. Dus ook al doet de Hongaarse premier Orbán de belofte dat hij aan de voorwaarden zal voldoen, dat betekent nog niet dat hij de euro's direct zal krijgen.

Hongarije ligt al jaren onder vuur vanwege grootschalige corruptie. Ook het feit dat de Hongaarse regering al jaren onafhankelijke rechters, officieren van justitie en media aanpakt, hebben in Brussel tot grote zorgen geleid. Bovendien is uit meerdere rapporten van de Europese Rekenkamer gebleken dat EU-geld in Hongarije vaak op de verkeerde plek terechtkomt.