Politie pakt vermoedelijke mensensmokkelaars op in Zuid-Limburg

Na een achtervolging over de snelweg A2 heeft de politie twee mensen opgepakt. De auto waarin ze reden lag vol met spullen die waren bedoeld voor mensensmokkel, zoals een buitenboordmotor en rubberboten, laat de politie weten. De twee worden dan ook verdacht van het voorbereiden van mensensmokkel.

Politieagenten wilden gisteravond de auto met Zweeds kenteken controleren, toen ze die bij Born over de A2 zagen rijden. Maar in plaats van te stoppen gaf de bestuurder gas. De politie zette de achtervolging in, waarbij snelheden tot 170 kilometer per uur werden gehaald.

Dubieuze vracht

Ter hoogte van Meerssen, iets ten noorden van Maastricht, werd de auto met behulp van de gealarmeerde marechaussee aan de kant gezet. De twee inzittenden worden niet alleen verdacht van het voorbereiden van mensensmokkel; de bestuurder van de auto moet zich ook verantwoorden voor zijn gevaarlijk rijgedrag.

Illegaal

Volgens de omroep 1Limburg worden op de snelwegen in Limburg steeds meer busjes en auto's gecontroleerd die vol liggen met spullen als reddingsvesten, rubberbootjes of buitenboordmotoren. De smokkelaars zouden die gebruiken om vluchtelingen naar Groot-Brittannië over te zetten.

Vorige week werd de bestuurder van een busje vol zwemvesten, rubberboten en ander materiaal om mensen illegaal naar Engeland te brengen, veroordeeld tot 15 maanden celstraf waarvan 5 voorwaardelijk. Hij was dit voorjaar opgepakt op de A67 bij Venlo.

Uit een reconstructie bleek dat de man afkomstig was uit de buurt van het Franse Duinkerken, waar veel vluchtelingenkampen zijn. Hij was naar Duitsland gereden om de spullen voor de overtocht op te halen. Eenmaal terug in Duinkerken zou hij dan met een groep vluchtelingen de overtocht maken, maar hij werd bij Venlo van de weg gehaald. De auto viel op omdat hij zwaarbeladen was.