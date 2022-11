Vanavond op tv: Vindt Russisch olie toch z'n weg? • Nederland aantrekkelijk spionage-doelwit • EU-tegoeden Hongarije • Einde aan plastic?

Vanaf 5 december mag er geen Russische ruwe olie per schip naar Europa worden getransporteerd. Import van de olie, de kurk waar de Russische economie én oorlogsmachine op drijft, valt vanaf dan onder de EU-sancties. Maar er blijken nogal wat mazen in het net te zitten.

EU-tegoeden Hongarije bevroren?

De Europese Commissie beslist vandaag of het herstelplan van Hongarije in aanmerking komt voor bijna 13 miljard euro aan EU-middelen. Het Europees Parlement vraagt om het geld in kas te houden tot zeker is dat Hongarije de rechtsstaat heeft hersteld. Premier Viktor Orbán is al jaren bezig de rechtsstaat in zijn land af te breken, zeggen zijn critici.