Vanavond op tv: Nederland aantrekkelijk spionage-doelwit • EU-tegoeden Hongarije • Einde aan plastic?

EU-tegoeden Hongarije bevroren? De Europese Commissie beslist vandaag of het herstelplan van Hongarije in aanmerking komt voor bijna 13 miljard euro aan EU-middelen. Het Europees Parlement vraagt om het geld in kas te houden tot zeker is dat Hongarije de rechtsstaat heeft hersteld. Premier Viktor Orbán is al jaren bezig de rechtsstaat in zijn land af te breken, zeggen zijn critici.

Nederland aantrekkelijk spionage-doelwit Nederland is volgens de veiligheidsdiensten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) niet alert genoeg op spionage en diefstal van technologie. De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie komt morgen met een advies over 'kennisveiligheid', aan Onderwijs-minister Robbert Dijkgraaf. Hoe is het gesteld met die veiligheid? Vooral China blijkt geïnteresseerd in de hoogwaardige Nederlandse technologie, zo wordt gewaarschuwd. Te gast is China-expert Ingrid d'Hooghe van Instituut Clingendael.