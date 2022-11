Tweedehandsje van de Sint? 'Ze konden nu toch hun schoen zetten'

Snoepgoed in overvloed, je schoen zetten en flitsende cadeaus op Pakjesavond: de Sint is er voor iedereen, maar niet iedereen kijkt uit naar Sinterklaasavond. Nu alles duurder wordt, leiden de feestdagen tot zorgen bij consumenten, blijkt ook uit onderzoek van ABN Amro. Want hoe zorg je voor een Sinterklaasfeest als je de energierekening niet meer kan betalen of zelfs moeite hebt om rond te komen met de boodschappen? De oplossing ligt voor veel mensen dit jaar in tweedehands speelgoed. Advertentiesite Marktplaats ziet een stijging van 10 procent bij de vraag naar tweedehands speelgoed vergeleken met vorig jaar. Ook Rachel Heijne van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) merkt die stijging van de verkoop van tweedehands speelgoed. "Een van onze grootste aanbieders vertelde meer dan ooit gebruikt speelgoed te verkopen."

Mijn kinderen waren ontzettend blij. Mijn jongste was door het dolle heen met zijn piraatje. Melina Bakker, moeder

Bij kringloopwinkel 2Switch in Zutphen wordt niet alleen meer speelgoed verkocht, een week voor Pakjesavond werd het gratis uitgedeeld. Mensen met een krap budget konden er zondag door een speciale Sinterklaasactie vier cadeautjes per kind uitzoeken, betalen was uit den boze. Voor alleenstaande moeder Melina Bakker was het een verademing, vertelt ze: "Het kwam mij heel erg goed uit. Mijn kinderen hebben nu toch hun schoen kunnen zetten en waren ontzettend blij. Mijn jongste was door het dolle heen met zijn piraatje." De 25-jarige Bakker stapte dit jaar voor het eerst naar de kringloopwinkel, want met twee jonge kinderen van zeven en vier jaar en zonder werk, is een mooi Sinterklaasfeest voor haar kinderen regelen een flinke uitdaging. "Als je ziet dat kindjes in de klas wel hun schoen hebben gezet en jij niet, is dat natuurlijk heel erg zielig."

Kringloopwinkel 2Switch in Zutphen ligt bomvol cadeautjes door een speciale Sinterklaasactie. - Mirjam Diks

Bij 2Switch werden wekenlang allerlei cadeaus ingezameld: groot en klein, oud en nieuw. Dozen vol met speelgoed kwamen naar de winkel. Voor een dag was de kringloopwinkel een grote gratis speelgoedwinkel geworden. Door de actie gaan bijna 200 kinderen dit jaar een onverwachte Pakjesavond tegemoet. Bakker raakt zichtbaar geëmotioneerd als ze aan de actie terugdenkt en de verhalen die ze hoorde van gelijkgestemden. "Ik schrok er echt van dat mensen gewoon geen geld hadden om eten te kopen", zegt Bakker. "Ik dacht: hoe kan het dat mensen geen geld hebben om hun kinderen eten te geven. Dat vind ik echt heel erg." Schaamte voorbij Ondanks haar eigen situatie doneerde Bakker onlangs zelf een hoop kleding en speelgoed bij een inzamelingsactie op de school van haar kinderen. "Als ze er niet meer mee spelen, dan kan een ander er nog gebruik van maken, toch?" Bakker vindt dat mensen die het financieel lastig hebben de schaamte voorbij moeten. "Ik snap dat er schaamte kan zijn, maar praat erover want dan kunnen mensen je helpen. Als je dat niet doet, bereik je helemaal niks."

Door de actie van Mirjam Diks (rechts) gaat Melina Bakker met een gerust hart Pakjesavond tegemoet. - NOS