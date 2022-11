Frimpong loopt enkelblessure op tijdens training, De Vrij traint apart

Jeremie Frimpong is woensdagochtend op de training van het Nederlands elftal geblesseerd geraakt aan zijn rechterenkel. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen verliet het complex van de Qatar University met een ingetapete enkel.

Frimpong raakte tijdens een partijvorm geblesseerd na een duel met Wout Weghorst en had daarna zichtbaar last van de rechterenkel. Hij staakte de training en zocht met een fysiotherapeut de kleedkamer op.

De international, die zijn Oranjedebuut nog moet maken, kwam later met een ingetapete enkel terug op het veld en liep daarnaast nog niet pijnvrij rond. Het moet later blijken hoe serieus de kwetsuur van Frimpong is.

De Vrij traint apart

Ook Stefan de Vrij is niet helemaal gevrijwaard van klachten. De verdediger van Internationale deed op de training niet mee aan de partijvorm en oefende apart van de groep. Hij werkte met een fysiotherapeut een aantal loop- en sprintoefeningen af.

De selectie van bondscoach Louis van Gaal stond ongeveer vijf kwartier op het trainingsveld. De Oranje-basisspelers van het gewonnen duel met Qatar (2-0) kregen rust en deden rek- en strekoefeningen. De reserves werden veelal met de bal aan het werk gezet.