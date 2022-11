Bondscoach Polen juicht voor Argentinië: 'Alleen nu even niet...'

Die overenthousiaste jongen had aan de kleding van de Poolse bond kunnen herkennen dat Michniewicz niet als supporter in het Lusail stadion zat, maar als de trainer die de komende tegenstander kwam bekijken.

"Ik juich nog steeds voor Argentinië," bekent de huidige bondscoach van Polen. "Alleen nu even niet... Al moet ik zeggen dat ik tijdens Argentinië - Mexico onbedoeld toch betrokken werd in het vieren van de goal van Lionel Messi. De jongen naast mij op de tribune was zo opgelucht dat hij mij knuffelde alsof ik zijn vader was. Dat is die beleving die ik zo mooi vind aan de Argentijnse fans."

Acht jaar oud was-ie, Czeslaw Michniewicz, toen hij in 1978 juichend door de straten ging van het kleine Poolse plaatsje Biskupiec. Argentinië had Nederland verslagen in de WK-finale en de kleine Czeslaw kon zijn geluk niet op.

Dat resultaat moet uitgerekend behaald worden tegen Argentinië, het voetballand dat Michniewicz altijd met speciale gevoelens is blijven volgen. Hij zag na Kempes achtereenvolgens Diego Maradona, Gabriel Batistuta en Messi schitteren in het lichtblauw met wit gestreepte shirt.

Voor Messi reisde hij zelfs geregeld vanuit Polen naar Barcelona, om de supergetalenteerde dribbelaar aan het werk te kunnen zien. Dat deed hij als liefhebber, maar zou het hem nu ook als coach van pas kunnen komen? Heeft hij een idee hoe je Messi moet stoppen?

"Daar is de hele voetbalwereld al jaren mee bezig, maar er is geen antwoord op die vraag," reageert Michniewicz. Al zou het Poolse antwoord op Messi best weleens kunnen luisteren naar de naam Robert Lewandowski.

Messi vs. Lewandowski

Het is een suggestie die Michniewicz al van mijlenver zag aankomen, want Argentinië - Polen is voor veel voetbalfans toch vooral Messi tegen Lewandowski. "Als sinds de loting kijkt de hele wereld uit naar het duel tussen die twee," weet Michniewicz. "Maar het is geen tennis, het zijn twee teams die tegen elkaar spelen, dus voor mij is het gewoon Polen - Argentinië."

De trainer laat dan ook de vraag wie hij momenteel beter vindt aan zich voorbijgaan. Maar dat hij Messi bewondert, daarover bestaat geen twijfel. "Want Messi beweegt over het veld zoals skiër Alberto Tomba over de piste bewoog. Met de bal aan zijn voet slalomt hij overal tussendoor."