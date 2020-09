Duitsland trekt miljoenen uit om Joodse gebouwen beter te beveiligen

Duitsland investeert 22 miljoen euro in een betere beveiliging van synagogen en andere Joodse instellingen. Het besluit volgt op de aanslag op een synagoge in Halle, vorig jaar. Een zwaarbewapende Duitse neonazi probeerde de synagoge binnen te dringen. Toen dat niet lukte, vermoordde hij een voorbijganger en een medewerker van een dönerzaak en verwondde twee anderen.

In Duitsland werd met ontsteltenis gereageerd op de aanslag. Het land heeft de laatste jaren te maken met een opleving van antisemitische uitingen. Enkele dagen geleden noemde bondskanselier Merkel het nog "een schande" dat veel Joden zich niet veilig en gerespecteerd voelen in Duitsland.

'Bewust van onze verantwoordelijkheid'

"De Joodse gemeenschap kan erop rekenen dat de Duitse overheid er alles aan doet om zijn veiligheid te garanderen", zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vandaag. "We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid."

Josef Schuster, hoofd van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, zei dat het bedrag dat de regering heeft vrijgemaakt de Joodse gemeenschap in staat stelt adequate maatregelen te nemen. "De aanval in Halle liet ons zien dat het dringend nodig is om het Joodse leven te beschermen."