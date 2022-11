Europese plannen voor verpakkingsafval: kleinere dozen en herbruikbare bekers

De Europese Commissie wil de stroom verpakkingsafval fors verminderen. Eurocommissarissen Frans Timmermans (Green Deal) en Virginijus Sinkevičius (Milieu) komen vandaag met een uitgebreid voorstel met onder meer nieuwe plannen voor afbreekbare fruitstickers en een verbod op kleine shampooflesjes in hotels. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat in handen is van de NOS.

De hoeveelheid verpakkingsafval is nu jaarlijks 180 kilo per inwoner van Europa, en neemt snel toe. De helft van het gebruikte papier en 40 procent van de totale hoeveelheid plastic is verpakkingsmateriaal. Alles bij elkaar bedraagt het verpakkingsafval 36 procent van de gehele afvalstroom.

De plannen van de Europese Commissie moeten ervoor zorgen dat de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in 2040 per inwoner van Europa 15 procent minder is dan in 2018. De voorstellen zullen waarschijnlijk op verzet stuiten van de verpakkingsindustrie en hun afnemers. Zij moeten mogelijk meer betalen vanwege het opzetten van recyclingsystemen, of het gebruik van andere materialen.

Hervulbare bierflessen

De Europese Commissie wil ook dat er een einde komt aan grote bezorgdozen met daarin kleine producten. De verpakking van artikelen mag volgens het wetsvoorstel maximaal 40 procent loze ruimte bevatten. Ook komt er een verbod op fruit in schuimen bakjes met daarover plastic folie. In plaats daarvan moet fruit los worden verkocht.

In een café of koffietentje krijg je straks, als het aan de Europese Commissie ligt, geen weggooibeker meer als je je koffie daar opdrinkt. Deze moet dan worden geserveerd in een herbruikbare beker. Van de meeneembekers moet in 2040 80 procent herbruikbaar zijn. Voor eten geldt ook dat je geen weggooiverpakking krijgt als je iets ter plekke eet. Ook komt er een verbod op zakjes met mayonaise en ketchup, koffiemelkcupjes en creamer in zakjes.

Daarnaast moeten verpakkingen van voedsel en drank vaker herbruikbaar en hervulbaar zijn. Zo moeten bierverkopers in 2030 10 procent van hun drank in hervulbare flessen verkopen, in 2040 moet dat 20 procent zijn. Verpakkingsmateriaal dat ondanks alle veranderingen overblijft, moet zo veel mogelijk recyclebaar zijn, of afbreekbaar, zoals zoals theezakjes en appelstickers.

Het wetsvoorstel moet eerst nog langs het Europees Parlement en de lidstaten. Waarschijnlijk zal het zo'n drie jaar duren voordat veranderingen in de praktijk zijn doorgevoerd.