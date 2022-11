Na aankondiging onderzoek NPO ontvangt meldpunt Mores veel meer klachten

Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector, heeft de afgelopen vier dagen vijftig meldingen binnengekregen over misstanden in de mediawereld. Dat aantal is bijna gelijk aan het totaal aantal meldingen dat de organisatie in heel 2021 kreeg. Het gaat om meldingen bij zowel tv- als radioprogramma's en betreft zowel de publieke omroep als commerciële zenders.

Het aantal meldingen dat het meldpunt dit jaar ontving, ligt met 308 een stuk hoger dan vorig jaar. Mores ziet het aantal meldingen oplopen in periodes onthullingen in media over ongewenste omgangsvormen. Zo bracht het BNNVARA-programma BOOS in januari van dit jaar misstanden bij The Voice of Holland naar buiten en schreef de Volkskrant deze maand over een angstcultuur bij De Wereld Draait Door.

De aankondiging dat de NPO een onderzoek gaat doen naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep lijkt ook voor veel mensen aanleiding te zijn geweest om een melding te doen, stelt Mores-voorzitter Janke Dekker. "Mensen hebben nu het gevoel dat er echt iets met hun verhalen gedaan kan worden", zegt ze tegen persbureau ANP.

Concrete meldingen

Mores gaat advies geven over de opzet van het onderzoek, "om hiermee de belangen van melders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen en te borgen". Overigens deelt Mores de meldingen niet automatisch met de commissie die door de NPO is gevraagd het onderzoek te doen. Het meldpunt zoekt samen met de slachtoffers naar een mogelijke vervolgstap.

Dekker stelt dat opvallend veel nieuwe meldingen heel concreet zijn. "Mensen die aankloppen, kunnen hun verhalen onderbouwen met feiten: artsen hebben een burn-out geconstateerd of hartkloppingen. Het gaat om mensen die door ervaringen binnen de mediawereld nog steeds slecht slapen of bepaalde herinneringen herbeleven."