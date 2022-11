Gezondheidsraad wil zachter geluid in concertzaal en horeca

De Gezondheidsraad wil dat het maximale geluidsniveau voor muziek in onder meer concertzalen en in clubs omlaag gaat. In een advies aan het kabinet pleit de raad voor verlaging van het maximale geluidsniveau van 103 naar 100 decibel. Dat is in lijn met een richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De raad komt met het advies op verzoek van het kabinet, omdat een pakket afspraken met onder meer de concertzalen in december volgend jaar afloopt. Nu is nog afgesproken dat het maximale geluidsniveau 103 decibel is. Gebruik van gehoorbescherming wordt door de WHO overigens ook aangeraden bij 100 decibel, vooral als mensen vaak geluid horen op dit niveau.

De Gezondheidsraad wil dat de maatregelen niet alleen gelden voor evenementen en concerten, maar bijvoorbeeld ook voor cafés en sportscholen.