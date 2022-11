Treinuitval Arriva leidt nu ook in het noorden tot grote ergernis

De provincie Groningen tikt streekvervoerder Arriva op de vingers omdat er te veel treinen uitvallen,

"De treinvervoerder voldoet niet aan de eisen", zegt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper bij RTV Noord. "Arriva moet uiterlijk 1 juli volgend jaar inzage geven in alle cijfers over dit jaar. Daarna bepalen we of er over 2022 boetes worden uitgedeeld."

De ergernis over Arriva is al net zo groot in de provincie Limburg. Daar onderzoekt gedeputeerde Maarten van Gaans of het vervoersbedrijf een boete kan krijgen wegens 'wanprestatie'. Eerder maakte hij al bekend dat de provincie voor de uitgevallen ritten geen geld meer beschikbaar stelt.

Koude stations

Sinds begin dit jaar is er een groot personeelstekort bij Arriva. Net als bij NS ligt de werkdruk hoog en zijn er veel mensen ziek. Gevolg is een gebrek aan machinisten en conducteurs.

De dienstregeling is sinds mei flink afgeschaald: zo rijden er veel minder intercity's. Maar er vallen ook onverwacht treinen uit, met recentelijk als gevolg kleumende reizigers op koude stations.

Recht op openbaar vervoer

"De dienstverlening is zo uitgekleed dat je niet meer van een alternatief voor de auto kunt spreken. Terwijl iedereen recht heeft op openbaar vervoer tegen een betaalbare prijs. Dat is nu niet het geval", zegt het Limburgse Statenlid Jasper Kuntzelaers (PvdA).

"Er is onvoldoende communicatie over de treinuitval, er is onvoldoende extra capaciteit ingezet", zegt de Groningse gedeputeerde Gräper in Groningen. "We hebben in een bestuurlijk overleg Arriva opgedragen om met een verbeterplan te komen."

Het blijft behelpen

Arriva hoopt een deel van de kritiek te ondervangen met de nieuwe dienstregeling die op zondag 11 december ingaat. Zo gaan er tussen Groningen en Leeuwarden weer meer treinen rijden dan nu het geval is. Maar het blijft behelpen, geeft het bedrijf toe. Het personeelstekort is nog steeds niet opgelost, waardoor volgens Arriva ook na volgende week geen volledige dienstregeling kan worden gereden.