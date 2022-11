Dagboek Doha: als Oranjefan naar de achtste finale? Het mag wat kosten!

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Vrijdag heen, zaterdag naar de achtste finale, zondag terug. Een rechtstreeks vliegticket en een hotel in Doha. Kosten? Een slordige 3.500 euro, nog los van wat er allemaal ter plekke bijkomt.

Je moet er wat voor overhebben om als supporter van Nederland naar Qatar te komen. Nee, het WK is niet bepaald een feestje van Nederlanders. De Oranje-invasie, zoals die zo vaak zichtbaar was op eindtoernooien, laat op zich wachten. (Of komt misschien wel helemaal niet).

Volgens de KNVB zijn er per WK-duel zo'n drieduizend Nederlandse fans in Qatar. Dat zijn er bijvoorbeeld tweeduizend minder dan op het vorige WK waaraan Oranje meedeed, in 2014. In Doha lijken het eerder honderden dan duizenden.