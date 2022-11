Kranten: 'Cijfers zijn in orde, maar dit Oranje roept geen vreugde op'

De landelijke media hebben voorzichtig positief gereageerd op de zege (2-0) van het Nederlands elftal op Qatar, waardoor Oranje als groepswinnaar verdergaat in de knock-outfase van het WK voetbal.

"De cijfers van Oranje zijn in orde, het spel is gortdroog", kopt de Volkskrant. "Ondanks de keurige cijfers is Nederland geen elftal dat ontroert, dat veel vreugde oproept, dat noodt tot opspringen van de bank."

De krant had, zoals de afgelopen dagen wel vaker in Nederland besproken, dinsdag graag wat meer onbevangenheid bij Oranje gezien. "Het was jammer dat Van Gaal in de slotfase niet een paar voetballers bracht die wat sprankeling kunnen brengen, zoals Noa Lang of Xavi Simons."