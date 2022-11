Door oppas gekidnapte vrouw na 51 jaar herenigd met familie

Een Amerikaanse vrouw die in 1971 werd ontvoerd door iemand die zich voordeed als oppas, is na ruim vijftig jaar herenigd met haar familie. Dat gebeurde in Fort Worth, een stad in Texas. Volgens Amerikaanse media was het een hereniging "vol van tranen en met knuffels".

Melissa Highsmith was 22 maanden oud toen ze werd meegenomen door de babysitter. Tientallen jaren leefde ze vervolgens als Melanie Brown in Fort Worth en wist ze helemaal niet dat ze was ontvoerd. Totdat haar biologische vader zijn dna opstuurde naar 23andMe, een Amerikaanse dna-onderzoekswebsite.

Wat bleek: er was een dna-match met de kinderen van de ontvoerde vrouw. De biologische familie van Highsmith schakelde vervolgens de hulp in van een genealoog om de resultaten te duiden en om de tientallen jaren vermiste vrouw op te sporen. Dit weekend zagen ze elkaar, op een volgens lokale media emotionele bijeenkomst.

Opgepast en meegenomen

"Ik kan mijn gevoelens niet beschrijven", zei de moeder van Highsmith, Alta Apantenco, tegen Amerikaanse media. "Ik ben zó blij om mijn dochter te zien. Want ik dacht dat ik haar nooit meer zou zien. Het is een wonder." Melissa zelf zegt dat ze zichzelf "iedere keer moet knijpen om er zeker van te zijn dat ik wakker ben".

De politie van Fort Worth is "enorm blij" dat de vermissingszaak is opgelost. Er wordt nog een officiële dna-test gedaan om de identiteit van de vrouw te bevestigen. Intussen gaat het onderzoek naar de ontvoering door, al is er nog geen spoor van de ontvoerder.

Volgens het Amerikaans centrum voor vermiste en misbruikte kinderen was de biologische moeder van Highsmith in 1971 net gescheiden en verhuisd naar Fort Worth. Daar plaatste ze een advertentie in de krant voor een oppas. Een vrouw reageerde, nam de baby mee en keerde nooit meer mee terug.

"We woonden al die tijd minder dan 20 minuten bij elkaar vandaan", zegt haar moeder. "Minder dan 20 minuten."