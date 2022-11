Wissels moeten geduld hebben, zoals Huntelaar in 2014: 'Probeer iedere speler erbij te betrekken'

De vermeende hint op speeltijd voor Xavi Simons was verkeerd begrepen, zo legde Louis van Gaal uit na de wedstrijd tegen Qatar (2-0). De bondscoach bepaalt zelf wel wie er mag invallen. Maar Simons en de andere wissels hoeven niet te wanhopen. Voor de uitvoering van zijn masterplan is iedereen nodig, denk aan 2014. Na drie groepswedstrijden staat de teller van 8 van de 26 spelers uit de WK-selectie op nul speelminuten. Doelmannen Remko Pasveer en Justin Bijlow kwamen nog niet in actie en ook Stefan de Vrij, Luuk de Jong, Noa Lang, Tyrell Malacia, Xavi Simons en Jeremie Frimpong wachten op speeltijd. Tegen Qatar verving Vincent Janssen in de 66ste minuut Memphis Depay, Steven Berghuis kwam toen voor Davy Klaassen en in de slotfase verving Teun Koopmeiners Marten de Roon, kwam Wout Weghorst voor Cody Gakpo en maakte Kenneth Taylor zijn WK-debuut als vervanger van Frenkie de Jong. 'Versteld van wissels' "Ik stond versteld van de wissels", zei oud-international Pierre van Hooijdonk na afloop. "Koopmeiners heeft heel slecht gespeeld tegen Ecuador. Dan zou je zeggen: jouw beurt is over. Simons was nergens te bekennen. Op het laatst valt Taylor nog in. Malacia had je kunnen laten invallen, Frimpong had je kunnen laten invallen. Ik was verrast."

Analyticus Pierre van Hooijdonk blikt terug op de 2-0 zege van Nederland tegen Qatar. De oud-voetballer is helemaal niet tevreden. - NOS

Het leek logisch om juist in een wedstrijd tegen een ploeg als Qatar, met een 2-0 voorsprong, spelers een kans te geven met weinig ervaring, om te kijken hoe ze zich manifesteren op het hoogste podium, om ze vervolgens met meer vertrouwen in te kunnen zetten als het echt belangrijk wordt. Van Gaal dacht er anders over. Voor hem was het allemaal niet zo gek. De bondscoach had weliswaar gezegd dat Simons zich positief ontwikkelt, maar dat was geen garantie op speeltijd. "Jullie maken dat er allemaal van", zei Van Gaal. "Zo werkt het allemaal niet. Je moet je plaats verdienen. Ik probeer iedere speler erbij te betrekken." 'Weer een goede Taylor gezien' De keuzes voor Koopmeiners en Berghuis als invallers waren gericht op het verbeteren van het spel. "Zij zijn normaal gesproken goed in het overslaan van stations", legde Van Gaal uit. "Daarom kwamen zij erin." De invalbeurt van Taylor was volgens Van Gaal weer een gevolg van het feit dat De Jong om een wissel had gevraagd. Met De Jong en ook met De Roon had de bondscoach afgesproken dat ze zich zouden melden bij fysieke klachten of vermoeidheid. Zo konden de twee worden gespaard.

Bondscoach Louis van Gaal legt op de persconferentie na het duel met Qatar (2-0) de gedachte achter zijn wisselbeleid uit. - NOS

"Ik heb weer een goede Taylor gezien als invaller", zei Van Gaal. "Hij is al drie keer goed ingevallen. Daar ben ik blij mee. Dat zei ik ook tegen Kenneth: 'Jij bent goed ingevallen.' Zonder warming-up nog wel, want hij moest er meteen in." Acht jaar geleden kreeg Memphis Depay als invaller de kans in de laatste twee groepsduels van het WK met Australië en Chili. De toen 20-jarige aanvaller maakte dat vertrouwen waar met twee goals. Net als nu gebruikte Van Gaal destijds 18 spelers in de eerste drie groepsduels, terwijl er minder wisselmogelijkheden waren. Huntelaar doet het tegen Mexico In Brazilië bestond de selectie niet uit 26 maar uit 23 spelers en zo waren er na de groepsfase nog vijf spelers over zonder speeltijd: verdediger Paul Verhaegh, middenvelder Jordy Clasie, aanvaller Klaas-Jan Huntelaar en keepers Michel Vorm en Tim Krul. Vooral voor Huntelaar was dat een hard gelag. De spits moest zoals vaker Robin van Persie voor zich dulden als spits bij Oranje. Huntelaar moest zich verbijten, maar wachtte op zijn kans. Die kans kwam in de achtste finale tegen Mexico, als invaller in de 76ste minuut, bij een 1-0 achterstand.

Klaas-Jan Huntelaar viert zijn goal tegen Mexico - AFP

Huntelaar deed precies waar Van Gaal op hoopte. Vlak voor tijd kopte hij een corner voor de voeten van Wesley Sneijder, die de 1-1 binnenschoot, en in blessuretijd eiste de spits een strafschop op. Huntelaar schoot Oranje hoogstpersoonlijk naar de kwartfinales. Verhaegh startte tegen Mexico in de basis. Voor de wedstrijd riep Van Gaal de rechtsback bij zich om hem te vertellen dat hij zou spelen. "Zo. Verhaegh. Wáárom denk jij dat jij hier bent?", zei de bondscoach tegen Verhaegh. "We hebben alle groepswedstrijden gewonnen. Hoeveel bondscoaches gaan hun basisopstelling dan veranderen? Nee-hee, dat doet geen énkele bondscoach! Maar ík wel! Je gaat spelen."

De wissels Vincent Janssen, Luuk de Jong, Tyrell Malacia, Stefan de Vrij, Xavi Simons, Kenneth Taylor en Justin Bijlow op de training - ANP