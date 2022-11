Piek van inflatie lijkt bereikt, maar prijzen blijven hoog

Voor het eerst in anderhalf jaar tijd is de inflatie fors aan het dalen. Dat komt vooral doordat benzine en diesel goedkoper zijn en ook de gas- en elektriciteitsprijzen aan het dalen zijn. Maar de tijd dat de inflatie weer zo laag wordt als voor de energiecrisis is nog ver weg.

De inflatie was in november 11,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is nog altijd erg hoog, maar in september werd nog een recordhoogte bereikt toen de inflatie 17,1 procent aantikte. Het gaat dan om cijfers volgens de Europese definitie. Volgende week wordt de inflatie volgens de Nederlandse definitie gepubliceerd.

De prijs van ruwe olie is de laatste maanden snel aan het dalen en dat is terug te zien aan de pomp. De prijs van diesel zit weer op het niveau van februari, voor het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Benzine is in een jaar tijd niet zo goedkoop geweest als nu. Ook de gasprijs loopt al maandenlang terug, al zijn de veel lagere prijzen van pakweg anderhalf jaar geleden nog niet in beeld.