Wekdienst 30/11: Besluit gebruik paintball tegen wolf • Vaartuig naar de maan

Goedemorgen! Mogen paintballgeweren worden ingezet om wolven? Daarover beslist een rechter vandaag. En voor het eerst gaat een commercieel vaartuig naar de maan.

Eerst het weer: vanochtend komt regionaal nevel of mist voor. In de middag is het overwegend bewolkt met soms wat zon in het westen en lichte regen of motregen in het oosten. Het wordt 7 of 8 graden. De komende dagen blijft het bewolkt, maar meestal droog en het wordt geleidelijk kouder.