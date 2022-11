Oekraïne en Rusland hard op zoek naar wapens, wat kan het buitenland nog leveren?

Beeldvorming in het Westen Dus heeft Oekraïne er belang bij dat de noodzaak van de wapenleveringen wordt gevoeld in het Westen. Om die reden komt het soms helemaal niet zo slecht uit als Rusland aanvallen uitvoert op Oekraïne en daar beelden van worden gemaakt. "Zodat het vooraan in de media komt en die beelden de westerse televisie overgaan", zegt Dimitriu. Peter Wijninga, defensie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies, beaamt dat Oekraïne probeert het gevoel van urgentie hoog te houden. "Dat betekent dat ze het waarschijnlijk niet helemaal laten zien als ze voldoende hebben van allerlei spul." Ondertussen overweegt Amerika langeafstandsraketten te leveren. Ook heeft Biden 53 miljoen dollar beloofd voor het herstel van het energienet. Oekraïne vraagt om meer dan dat, maar wat kan het Westen nog meer bieden? Wijninga noemt in het bijzonder de zogenoemde small diameter bomb (SDB). Dat is een raket die vanaf 150 kilometer zeer precies op haar doel terecht kan komen. "Het is een aanvalssysteem waarmee je lanceerplaatsen van Russische drones en raketten kunt bestoken. Daarmee vergroot je de slagkracht van Oekraïne significant."

Amerika heeft veel van zulke SDB's op voorraad. Maar de voorraad is niet oneindig. Wijninga: "Het is een risicoafweging. Komt onze eigen voorraad binnen een bepaalde kritieke grens, en zo ja, kunnen we ons dat veroorloven?" Volgens de defensie-expert kan Nederland Oekraïne vooral helpen aan luchtraketafweersystemen, ook wel patriots genoemd. Nederland heeft daar drie exemplaren van. Ook beschikt Nederland nog over vliegtuigraketten die vanaf de grond verstuurd kunnen worden. "Die worden hier overtollig omdat de F-16 wordt uitgefaseerd." Flinke tekorten in Rusland Terwijl Oekraïne druk lobbyt bij de NAVO-landen, droogt ook het Russische wapenarsenaal op. "Ik ben vrij zeker dat ze minder dan de helft nu over hebben", zegt Dimitriu. "Dat is significant." Poetin raakt zo snel door zijn raketten heen dat hij lege rakethulzen afvuurt waar de nucleaire kop is uitgehaald. Wijninga: "We zien dat er oudere wapens worden gebruikt die minder nauwkeurig zijn. Maar die kunnen nog altijd schade aanrichten."

