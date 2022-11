Graven gaan open, maar Spaanse dictatuur blijft een open wond

Spanje gaat afrekenen met de open wond van het verleden onder dictator Francisco Franco. Afgelopen maand ging het parlement akkoord met een wet die vonnissen van politieke gevangenen schrapt. Massagraven worden geruimd en de verheerlijking van het militaire regime wordt verboden.

Eens in de zoveel tijd bindt Juan Mora bloemen aan de lange dennenboom bij de provinciale weg in Raboconejo, in het zuiden van Spanje. De datum weet hij exact: 18 maart 1937. De dag waarom opstandige troepen zijn opa Manuel op deze plek fusilleerden en begroeven. Acht andere mannen ondergingen hetzelfde lot.

"Pas toen ik twintig jaar was ontdekte ik dat mijn opa vlak bij huis in dat bos ligt", zegt Mora. "Tot dat moment dacht ik dat hij ver weg begraven lag. Het was tijdens de jaren van onderdrukking angstvallig verborgen gehouden."

En nu heeft hij maar een doel voor ogen. "Ik wil dat het lichaam wordt opgegraven, en wordt bijgezet in het graf van mijn oma. Dat is het enige dat mijn geweten steeds tegen me zegt. Dat mijn opa bij háár moet zijn. En dus niet in dit bos op de plek waar ze hem doodschoten."

Gaten in ons geheugen

Sánchez startte een langdurige procedure voor toestemming om de lichamen uit het collectieve graf te halen. Die is er nu, via de lokale groep Coordinadora Andaluza de Memoria Democrática zoekt hij naar financiering van de graafwerkzaamheden.

"We zitten met allemaal gaten in ons geheugen. Die gaten zijn bewust bij ons achtergelaten. Hoe kan het dat we de namen weten van zoveel beulen uit Nazi-Duitsland? Hier in Spanje weten we niets van de helpers van Franco", zegt een woordvoerster van de groep.