Agent lichtgewond bij 'drugsvangst' in Den Haag

In Den Haag is vannacht een agent lichtgewond geraakt na een worsteling met een scooterrijder die waarschijnlijk drugs vervoerde. Het incident gebeurde in de buurt van het Zuiderpark.

Agenten gaven de bestuurder van de scooter een stopteken, maar hij negeerde dat. Tijdens de achtervolging die daarop volgde, gooide de scooterrijder een zakje in het water.

Toen de politie de verdachte uiteindelijk tot stilstand wist te brengen, ontstond een handgemeen waarbij een van de agenten gewond raakte en in zijn gezicht werd gespuugd. Volgens lokale verslaggevers is hij door ambulancepersoneel verzorgd, maar hoefde hij niet naar het ziekenhuis.

De brandweer is ingeschakeld om het zakje uit het water te halen. Dat lukte met een touw vanaf een platform van een woonboot. In het zakje zouden harddrugs hebben gezeten, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De scooterrijder is aangehouden.