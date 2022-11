Ook Amerikaanse Senaat stemt in met bescherming homohuwelijk

Na het Huis van Afgevaardigden heeft nu ook de Amerikaanse Senaat een wet aangenomen die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht moet beschermen. Hetzelfde geldt voor huwelijken van koppels met een verschillende etnische afkomst.

Het wetsvoorstel moet regelen dat homohuwelijken en zogeheten interraciale huwelijken in de federale wet worden opgenomen. 61 senatoren, onder wie 12 Republikeinen stemden voor, 36 waren tegen.

Op dit moment wordt het huwelijk in de Amerikaanse federale wetgeving nog gedefinieerd als een verbond tussen man en vrouw, hoewel het homohuwelijk na een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2015 wel in alle staten is gelegaliseerd.

Veel progressieve Amerikanen waren bang dat het hoogste gerechtelijke hof van de VS, waarin conservatieve rechters in de meerderheid zijn, die uitspraak uit 2015 zou terugdraaien. Dat gebeurde eerder dit jaar ook met het recht op abortus.

Hoe zit het met het recht op abortus en waarom levert dat in de VS al jarenlang discussie op? Correspondent Marieke de Vries legt het uit in deze video: