Militieleider schuldig bevonden aan opruiing Capitoolbestorming

Na een proces van twee maanden is de leider van de Amerikaanse extreemrechtse militie Oath Keepers door een jury schuldig bevonden aan "opruiende samenzwering". De 57-jarige Stewart Rhodes was aangeklaagd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De jury acht bewezen dat hij leden van de Oath Keepers heeft opgeroepen om koste wat kost de machtsoverdracht van toenmalig president Donald Trump aan Joe Biden tegen te houden.

Ook Kelly Meggs, de leider van de Oath Keepers-tak in Florida, is schuldig bevonden aan opruiende samenzwering. Drie anderen zijn daarvan vrijgesproken.

Op opruiende samenzwering, waarvan sprake is als minstens twee mensen samenspannen om de Amerikaanse regering omver te werpen of met geweld te vernietigen, staat in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. De rechter moet het vonnis van de jury nog bekrachtigen en de strafmaat vaststellen.

'Bloedige revolutie'

Volgens de aanklagers begon Rhodes al kort na de presidentsverkiezingen in november 2020 met het voorbereiden van een gewapende opstand. Hij had het daarbij onder meer over de mogelijkheid van een "bloedige revolutie" en waarschuwde de leden van de Oath Keepers dat ze misschien "in opstand" moesten komen om de aantredende president Biden te verslaan.

Onder de leden van de militie zijn vooral (voormalige) militairen en politieagenten. Rhodes, die een ooglapje draagt nadat hij zichzelf per ongeluk met zijn wapen in zijn gezicht had geschoten, richtte de Oath Keepers in 2009 op. De leden verschijnen vaak zwaarbewapend bij demonstraties en politieke evenementen.

Prominent

Rhodes geldt als een van de prominentste beklaagden van de honderden mensen die zijn opgepakt voor hun rol in de Capitoolbestorming. De meeste van hen zijn aangeklaagd voor lichtere vergrijpen, zoals samenzwering of openlijke geweldpleging.

De voormalige parachutist van het Amerikaanse leger heeft steeds ontkend schuldig te zijn aan rebellie. Tijdens de rechtszaak voerde hij onder meer aan dat hij geen idee had dat zijn aanhangers zich zouden aansluiten bij de menigte die het Capitool bestormde. Volgens Rhodes gedroegen zij zich "dom".

In januari van dit jaar blikten VS-correspondenten Marieke de Vries en Lucas Waagmeester terug op de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw: