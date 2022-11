Spelers Oranje realistisch na plaatsing achtste finales: 'Nu begint het, maar moet beter'

Van Dijk is verder gematigd positief. "Tuurlijk kan het beter, maar als je kijkt dat we niet veel weggeven... Aanvallend konden we meer kansen creëren, maar over het algemeen houd je de nul, win je 2-0 en sta je eerste in de poule en ga je door. En nu begint het."

Een uitgebreid feestje zal niet plaatsvinden, want Nederland heeft gedaan wat verwacht werd. De poule winnen. Toch was het na het duel tegen Ecuador belangrijk om iets van progressie te boeken. Aanvoerder Virgil van Dijk denkt dat er na de winst op Qatar wel vertrouwen getankt is.

"Zeker na Ecuador was het voor onszelf goed om eerst te zorgen dat we een overwinning binnenhaalden en dan verder kijken qua voetbal", zegt De Roon.

"Het was degelijk en oké zo. Heel zakelijk", zegt de stofzuiger van Atalanta. "Het was denk ik geen hele leuke wedstrijd om te zien, maar dat is nooit het eerste doel. Het zou wel lekker zijn als we met ontzettend goed spel kunnen winnen, maar het resultaat staat voorop."

Een credo dat op het lijf geschreven is van Marten de Roon, die op het middenveld zijn eerste basisplaats kreeg dit WK. In dienst van Frenkie de Jong, was het De Roons taak snel druk te zetten bij balverlies en ballen te veroveren.

Doelpuntenmaker Cody Gakpo vond dat Oranje "vandaag vaster aan de bal was, en iets meer controle had." Maar benadrukt de in goede vorm stekende PSV'er: "Het enige dat telt, is dat we die groep winnen."

Ook De Jong vond het "wel oké". "Aan de bal was het een stuk beter, nog steeds verre van perfect, maar het was een stukje beter. "We vonden af en toe een opening, soms viel hij net niet goed of maakten we een verkeerde keuze, maar we zijn wel meer in de positie gekomen om iets te creëren."

Depay: 'Moet beter'

Met de achtste finales in aantocht was de basisplek voor Memphis Depay een van de positieve punten van de avond. De spits speelde 66 minuten mee. Zelf wil Depay het niet meer hebben over zijn fitheid. "Nu wil ik focussen op belangrijk zijn."

Depay is net als zijn teamgenoten realistisch over het vertoonde spel. Want nee, het sprankelde niet. "En toch plaatsen we ons voor de volgende ronde. Ik wil daarmee zeggen dat we positief moeten en kunnen zijn, maar dat we ook kritisch moeten zijn. En dat we moeten zeggen dat het beter moet, wil je echt ver komen dit toernooi."