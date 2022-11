Van Gaal verwacht moeilijke wedstrijd tegen VS: 'Heel fanatiek en scherp op de bal'

"Ze zijn heel fanatiek en scherp op de bal." Oranje won acht jaar geleden in de poulefase ternauwernood van Australië, met 3-2.

"Ik weet uit ervaring dat wedstrijden tegen landen als de Verenigde Staten en Australië, die we op het WK van 2014 in Brazilië tegenkwamen, altijd heel lastig zijn", vervolgde de 71-jarige bondscoach.

"Ik heb ze nog niet gezien, alleen in samenvattingen. Dan heb je geen goed beeld. Maar ze zijn als tweede geëindigd, dan zijn ze ongetwijfeld minder goed dan de nummer 1."

Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal een moeilijke wedstrijd te wachten staat tegen de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK voetbal. Het duel tussen Nederland en de Verenigde Staten staat gepland voor zaterdagmiddag 16.00 uur Nederlandse tijd.

De Amerikaanse voetballers hopen dat ze zaterdag kunnen beschikken over Christian Pulisic. De aanvallende middenvelder van Chelsea maakte in de laatste groepswedstrijd tegen Iran het enige doelpunt (1-0), maar raakte daarbij ook geblesseerd.

Pulisic tikte in de 38e minuut de bal van dichtbij binnen, na voorbereidend werk van de opgekomen rechtsback Sergiño Dest (ex-Ajax). De doelpuntenmaker botste daarbij wel hard op de Iraanse doelman Alireza Beiranvand. Pulisic keerde na rust niet meer terug op het veld.

Pulisic heeft de Amerikaanse voetbalfans dinsdagavond gerustgesteld. Vanuit een ziekenhuis in Qatar liet hij weten dat hij op tijd hersteld is. "Ik ben zó trots op mijn jongens", schrijft Pulisic bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed, die door de Amerikaanse bond online werd gedeeld. "Geen zorgen, ik zal klaar zijn voor zaterdag."