Linkse oppositie zet vraagtekens bij deal met 'autocratisch' Marokko

Het actieplan Nederland-Marokko is meer dan een jaar geleden ondertekend, maar de complete tekst was nog niet met de Tweede Kamer gedeeld. Vorige week nog weigerde minister Hoekstra het document openbaar te maken, omdat "we diplomatiek overeengekomen zijn dat we dat soort documenten niet op straat gooien". De Kamer accepteerde dit niet en Hoekstra bracht, na overleg met Marokko, vanmiddag alsnog het uit het Frans vertaalde document naar buiten.

"Een onthutsende capitulatie", stelt GroenLinks-Kamerlid Van der Lee. "We doen concessies aan een autocratisch bestuurd land, zonder dat er iets concreets voor in de plaats komt.". De PvdA denkt dat Nederland een goede relatie wil met Marokko om afgewezen asielzoekers gemakkelijker terug te sturen. "Maar tegen welke prijs?", vraagt PvdA-Kamerlid Piri zich af .

Het alsnog openbaar gemaakte 'Actieplan Nederland-Marokko' roept vragen op bij de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer. De twee landen hebben onder meer afgesproken "zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden", zo staat in het actieplan.

In het actieplan staat niets over respect voor mensenrechten. Wel staat dat beide landen ‘zich niet moeten mengen in binnenlandse aangelegenheden.’ Vallen opkomen voor politieke gevangenen en persvrijheid in Marokko onder binnenlandse aangelegenheden? 2/ pic.twitter.com/8Nt3XGvuFe

Er staan zo'n 26 afspraken in over intensievere samenwerking op het gebied van politiek, veiligheid, migratie, sociale zekerheid, klimaat en culturele samenwerking. Zo zal er gewerkt worden aan het samenbrengen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse gemeenschap in Marokko. Het Marokkaanse Cultureel Centrum in Amsterdam gaat een "inspirerende katalysator" zijn.

Controversieel

In het stuk staat ook dat er onderhandelingen gestart worden "met uitzicht op de ondertekening van een uitleveringsverdrag". PvdA-Kamerlid Piri noemt dit controversieel, omdat Marokko geen onafhankelijke rechtspraak heeft. Ook is afgesproken dat er wordt overlegd voorafgaand" aan financiering van ngo's. "Zeer ongebruikelijk om autocratische regimes toestemming te vragen om ngo's te financieren"", aldus de PvdA.

Harde realiteit

Regeringspartij VVD vindt het juist goed dat Nederland op allerlei terreinen samenwerking zoekt met Marokko. "De harde realiteit is dat we niet alles tegelijkertijd kunnen", zegt VVD-Kamerlid Brekelmans. "Je kunt niet Marokko op allerlei manieren terechtwijzen en tegelijkertijd verwachten dat we op het gebied van migratie en veiligheid samenwerken."

Binnenkort kunnen waarschijnlijk weer asielzoekers teruggestuurd worden naar Marokko.

In 2018 werd het overleg over het terugsturen stilgelegd nadat toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Blok zich kritisch had uitgelaten over de onderdrukking door Marokko van een protestbeweging in het Rifgebergte.