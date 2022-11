Verenigde Staten verslaan Iran en zijn volgende tegenstander Oranje op WK

De Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. Dankzij een 1-0 zege op Iran eindigt de VS op de tweede plaats in groep B achter poulewinnaar Engeland .

"Ik weet uit ervaring dat wedstrijden tegen landen als de Verenigde Staten en Australië, die we op het WK van 2014 in Brazilië tegenkwamen, altijd heel lastig zijn", vervolgde de 71-jarige bondscoach. "Ze zijn heel fanatiek en scherp op de bal." Oranje won acht jaar geleden in de poulefase ternauwernood van Australië, met 3-2.

"Ik heb ze nog niet gezien, alleen in samenvattingen. Dan heb je geen goed beeld. Maar ze zijn als tweede geëindigd, dan zijn ze ongetwijfeld minder goed dan de nummer 1", aldus Van Gaal in het Al Bayt-stadion.

Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal zaterdag een moeilijke wedstrijd te wachten staat tegen de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK voetbal. Dat zei hij nadat hij met Oranje in de laatste groepswedstrijd met 2-0 had gewonnen van Qatar.

Iran tegen de Verenigde Staten: een politiek beladen affiche op het WK voetbal. En sportief gezien stond er ook veel op het spel dinsdagavond in Doha. De winnaar van het duel plaatste zich voor de achtste finales, de verliezer was uitgeschakeld.

Zij zagen dat de Iraanse spelers het volkslied net als voor het tweede groepsduel mompelend meezongen, zeker niet uit volle borst.

Voorafgaand aan de eerste wedstrijd van Iran dit WK hielden de spelers nog demonstratief hun lippen stijf op elkaar, vermoedelijk uit protest tegen de situatie in hun land. Naar verluidt is er vervolgens veel druk uitgeoefend door de Iraanse autoriteiten.

Eerste kansen voor VS

Voetballend waren Iran en de VS aan elkaar gewaagd in de beginfase. Het spel golfde op en neer, maar de eerste mogelijkheden waren voor de Amerikanen. Na de eerste aardige aanval schoot Yunus Musah hoog over, even later is er een afstandsschot van Christian Pulisic dat in de armen van keeper Alireza Beiranvand eindigt.

Ook rechtsback Sergiño Dest liet zich aanvallend gelden. De voormalig Ajax-speler stoomde op aan de rechterkant en leverde een voorzet af. Doelman Beiranvand kon de bal nog net wegtikken en voorkwam daarmee een grote kans voor de Verenigde Staten.

Verrassend was het dan ook niet dat de VS nog voor rust op voorsprong kwam. Op een voorzet van Dest schoot Christian Pulisic raak. Iran had geen antwoord op het spel van de Amerikanen en mocht van geluk spreken dat het bij één doelpunt bleef in de eerste 45 minuten van de wedstrijd.