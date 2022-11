Engeland wint Britse woestijnclash van Wales en plaatst zich voor achtste finales

Ver weg van huis, op het WK in Qatar, vochten Engeland en Wales een burenruzie uit. Engeland won met 3-0 en plaatste zich daardoor als eerste in groep B voor de achtste finales, waar het Senegal treft. Wales eindigt als laatste en vliegt terug naar Groot-Brittannië. 'Burenruzie' klinkt alsof de vonken ervan af spatten. En afgaande op de woorden van Wales-captain Gareth Bale - "de draak op mijn shirt, dat is alles wat ik nodig heb" - en spits Kieffer Moore - "ik kan niet wachten Engeland uit het WK te gooien" - hield de Britse pers vooraf rekening met vuurwerk. In het kleine grensstadje Llanymynech, waarvan het westelijke deel in Wales ligt en het oostelijke deel in Engeland, werden de pubs onderling verdeeld voor een avond verhit Brits voetbal. Maar de woestijnclash was eerder een robbertje in een zandbak. Wales liet op een paar nare overtredingen na weinig zien van het vuur waarmee het beloofde aan te treden. Engeland, dat goed wegkwam in de overrompeling door de VS, was de hele wedstrijd de baas, kwam eigenlijk geen moment echt in de problemen. Bekijk hier de drie Engelse goals:

De Britse bondscoach Gareth Southgate ligt sinds zijn aanstelling in 2016 regelmatig onder vuur in de nationale pers. Dat hij Engeland in 2021 naar de EK-finale leidde, lijkt een deel van de natie alweer te zijn vergeten. Vooral het bankzitten van Phil Foden snappen de Engelsen niet. Vier nieuwe namen Tegen Wales maakte Southgate plek voor vier nieuwe namen in de basis: Kyle Walker, Jordan Henderson, Marcus Rashford en Foden. De laatste twee grepen hun kans. Rashford, die het deze week na de kritiek tegen de VS nog opnam voor Southgate, scoorde er twee, Foden één. In de eerste helft leek wel alsof Wales niet meedeed. Zorgeloos tikte Engeland de bal geduldig soms ietwat inspiratieloos rond, veroverde 'm dan snel weer bij Welsh balverlies en had best met een vliegende keep kunnen gaan spelen.

Rice, Bellingham en Foden vieren de 2-0 - Reuters

Toen de technisch beperkte verdediger Harry Maguire na een half uur spelen het middenveld over dribbelde en een voorzet gaf - de bal suisde over de zijlijn - was duidelijk dat het in de eindfase van het positiespel niet helemaal lekker liep. Rashford kreeg na een steekpass van captain Harry Kane een kans maar raakte de uitgesnelde doelman. Op de rechterflank ging het met de rust in aantocht toch ineens snel bij de Engelsen. Via Foden, Luke Shaw, Jude Bellingham, Walker en uiteindelijk weer Foden. Maar het schot van de Manchester City-speler was te wild. Meer dan een afzwaaier van de na hamstringproblemen teruggekeerde Joe Allen, de creatieveling bij de Welsh, kwam Wales voor rust niet. Dat Bale vervolgens in de rust geblesseerd achterbleef in de kleedkamer versterkte het Welshe gemoed niet.

Gareth Bale (rechts) en Joe Rodon bedanken de meegereisde fans - Reuters

Na rust veranderde het spelbeeld niet, wel het scorebord. Dankzij een raket van Rashford, een schitterende vrije trap zo de verre kruising in, kwam Engeland op 1-0. Een aanval later werd een foutje in de Wales-defensie afgestraft door Foden, na een strakke voorzet van Kane. De beslissing viel toen Rashford ervandoor ging op rechts, nadat Wales wat meer was gaan aanvallen en ruimte weggaf. Zijn schot belandde in het net doordat doelman Ward lelijk mis grabbelde. Engeland voetbalde het duel rustig uit en kan zich gaan voorbereiden voor het duel met Senegal, zaterdag in de achtste finales. Wales kan op het vliegtuig terug naar huis, waar het vanavond alleen in het oostelijke deel van Llanymynech feest zal zijn.