Kamer kritisch op graandeal: 'Het wordt gebruikt voor hamburgers in Europa'

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer was een deel van het parlement erg kritisch op de uitwerking van de deal. "Het wordt gebruikt voor hamburgers in Europa", zei SP'er Jasper van Dijk. "Gaat de minister zorgen dat het graan komt op plekken waar honger is?" Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren noemde de graandeal "een veevoerdeal" omdat veel Oekraïense producten gebruikt wordt om Nederlandse koeien te voeden. "Uit de cijfers blijkt dat maar 6 van de 408 scheepsladingen onder de vlag van deze deal zijn ingezet als voedselhulp."

Meer naar Nederland dan naar alle arme landen

Sinds het begin van de deal in juli werd er in totaal ongeveer een half miljoen ton op graanschepen vanuit Oekraïne naar arme landen verscheept, en bijna 2 miljoen ton naar lageremiddeninkomenslanden landen zoals Egypte en India. In diezelfde periode ging er zo'n 6 miljoen ton naar rijke landen, vooral in Europa.

Alleen al naar Nederland werd bijna 800.000 ton verscheept, veel meer dan alle arme landen bij elkaar. Het grootste deel is mais en het meeste wordt doorgevoerd naar andere West-Europese landen, waar het vooral dient als veevoer.