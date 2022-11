Kamer wil stop werving internationale studenten, 'geen advertenties meer'

De Tweede Kamer wil dat universiteiten en hogescholen stoppen met het actief werven van studenten uit het buitenland. De groei (dit studiejaar 11.500 studenten) leidt tot grote problemen; er zijn te weinig studentenwoningen en de collegezalen raken overvol.

De Kamer hoopt met het wervingsverbod in ieder geval de toestroom te temperen. 40 procent van de eerstejaars (42.000 studenten) komt niet uit Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tentjes

"Er is gewoon veel te weinig capaciteit", zegt SP-Kamerlid Kwint. Samen met regeringspartij CDA vraagt hij minister Dijkgraaf van Onderwijs om snel actie te ondernemen. "Die internationale studenten kunnen er niets aan doen, maar ze moeten de eerste maanden in tentjes slapen of betalen veel huur", zegt Kwint.

In de Tweede Kamer wordt al langer gepraat over het indammen van de toestroom en minister Dijkgraaf komt in februari met een plan, zo heeft hij beloofd.

Kijk hier naar een filmpje van NOSop3 die uitlegt wat het probleem is: