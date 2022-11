Alle monniken in tempel in Thailand weggestuurd na positieve drugstest

Een boeddhistische tempel in de noordelijke Thaise provincie Phetchabun zit zonder monniken nadat een drugstest uitwees dat alle vier de monniken in de tempel methamfetamine in hun bloed hadden.

De controle van de vier maakte deel uit van een reeks drugstests in het gebied door de politie, meldt de Thaise krant Khao Sod. Ook in andere tempels in het gebied zouden vier monniken positief hebben getest. Er is niet bekendgemaakt waarom politieagenten juist bij deze tempels controleerden.

De monniken zijn naar een kliniek gestuurd voor een afkickprogramma, meldt een lokale politicus aan persbureau AFP. De bezoekers van de tempel, die nu zonder monniken zit, maken zich grote zorgen, meldt de Thaise krant. Zo kunnen zij nu niet meer voedsel aanbieden aan de monniken, wat een belangrijk onderdeel is van het boeddhistische geloof. Ook religieuze ceremoniën kunnen niet worden uitgevoerd . De monniken zorgden daarnaast voor zwerfdieren bij de tempel.

Lokale politici hebben de hulp ingeroepen van een hoge religieuze vertegenwoordiger om een tijdelijke vervanger aan te stellen.

Methamfetamine is groot probleem in Thailand

Methamfetamine, ook wel bekend als meth, is een groot probleem in Thailand. Onder meer via Laos en de grootste meth-producent Myanmar komt veel van de drug het land binnen. Een deel gaat naar andere landen maar het wordt ook veel in Thailand gebruikt, ondanks de zeer strenge drugsregels.

Bij verreweg de meeste mensen die in Thailand worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege drugsproblemen komt dat door meth, volgens cijfers van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit. Dat komt onder meer door de goedkope prijs van de drug. Een pilletje kost omgerekend ongeveer 0,50 cent.

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha kondigde vorige maand een hardere aanpak van drugs aan. Directe aanleiding was de schietpartij waarbij een een oud-agent 37 mensen doodde, onder wie veel kinderen, bij een kinderdagverblijf in het noordoosten van het land. De man was ontslagen vanwege bezit en gebruik van methamfetamine.