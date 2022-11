Van Gaal houdt geloof en is blij met Depay: 'Om wereldkampioen te worden moet Memphis spelen'

Louis van Gaal zag verbetering bij Oranje in het derde groepsduel van het WK met Qatar (2-0). "We waren veel zorgvuldiger in balbezit en volgens mij hebben we twee leuke goals gezien", zei de bondscoach.

Dat het met het spel en de vorm van meerdere spelers nog niet goed zit, moest Van Gaal wel bekennen. Zo leed de normaal zuinige Marten de Roon, voor het eerst in de basis, zeker in de openingsfase meerdere keren balverlies. "Het shirt van Oranje weegt zwaar", verklaarde Van Gaal. "Dat geldt voor verschillende spelers."

'Vergeet niet dat Memphis twee maanden niet heeft gespeeld'

Memphis Depay, ook voor het eerst in de basis dit WK, was eveneens weinig balvast. De spits was wel betrokken bij beide doelpunten. "Door Memphis maken we het verschil", zei de bondscoach. "Hij is ongelooflijk belangrijk. Ik ben uitermate tevreden. Vergeet niet dat hij twee maanden niet heeft gespeeld."