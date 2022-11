Antony is boos: 'Ziek geworden door airco in stadions'

Aanvaller Antony denkt ziek te zijn geworden van de airconditioning in de stadions van het WK voetbal in Qatar. Meerdere spelers van het Braziliaanse nationale team hebben griepverschijnselen.

"Ik heb me een paar dagen minder gevoeld", vertelt oud-Ajacied Antony, die deze zomer voor 95 miljoen euro naar Manchester United ging. "Ik was verkouden en had last van een pijnlijke keel. Het kan niet anders dan dat dit een gevolg is van de wijze waarop men hier in de stadions de klimatologische omstandigheden beïnvloedt."

Qatar probeert via de airco te voorkomen dat spelers teveel last hebben van de klimatologische omstandigheden in het land, waar het ook in deze tijd van het jaar nog steeds warm is.

Neymar

Onder andere de geblesseerde sterspeler Neymar en Antony zelf hadden er last van, zo geeft de Braziliaans linkspoot te kennen. Neymar kampt ook nog met een dikke enkel. Daardoor mist hij sowieso het eerstkomende WK-duel met Kameroen.