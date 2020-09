Bertens onderuit in eerste wedstrijd op WTA-niveau na coronapauze

Bertens verloor in de tweede ronde (ze was vrijgesteld voor de eerste ronde) met 4-6, 4-6. In de eerste set kwam Bertens niet in haar ritme, maakte ze simpele fouten en kwam met 5-0 achter te staan.

"Ik begon heel slecht, probeerde me in de wedstrijd te werken, maar het lijntje is nog heel dun."

Het gebrek aan wedstrijdritme brak Bertens op. "Ik voelde het niet, het is zo anders dan trainen. Ik wist niet wat ik kon verwachten, er is niets aan te doen."

Bertens nam in juli wel deel aan een demonstratietoernooi in Berlijn, maar liet de US Open eerder deze maand aan zich voorbij gaan. Een reis naar New York paste niet in haar voorbereiding richting Roland Garros.

Haar favoriete grandslamtoernooi, waarin ze in 2016 tot de halve finales reikte, begint over anderhalve week. "Ik ga morgen naar huis om me voor te bereiden. We gaan veel oefensetjes spelen en hopen dat het daar beter gaat. Maar het is lastig om het ritme te vinden", aldus Bertens.

Ook Rus uitgeschakeld

Eerder op de dag slaagde Arantxa Rus er ook niet in de derde ronde te bereiken in Rome. De Tsjechische Markéta Vondrousová, de nummer 19 van de wereld, versperde Rus de weg met 6-3, 6-3.