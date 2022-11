Onderzoek Amsterdamse wooncomplexen met containerwoningen na brand

De gemeente Amsterdam gaat alle wooncomplexen met containerwoningen controleren op brandveiligheid. Aanleiding is een brand vorige maand op zo'n complex. Die brand verwoestte een woonblok van 75 containerwoningen.

Het gaat in totaal om 24 wooncomplexen, meldt NH Nieuws. Toezichthouders van de gemeente doen daar volgende maand onderzoek.

Wethouder Van Dantzig zegt dat extra onderzoek nodig, vooral omdat veel bewoners ongerust zijn. "Wij willen de zorgen van de gebruikers, na de brand in de Riekerhaven, wegnemen", staat in een brief aan de raad.

Bijpraten in januari

Bewoners en eigenaren van de complexen worden begin volgend jaar bijgepraat over de onderzoeksresultaten. De gemeente gaat ook in gesprek met onder meer woningcorporaties over veiligheidsmaatregelen in de complexen op de lange termijn.

De brand in complex Startblok Riekerhaven op vrijdag 13 november was mogelijk het gevolg van brandstichting. Kort na de brand werd een 27-jarige bewoner aangehouden. Bewoners zeiden tegen stadszender AT5 dat de man "in de war is" en dat er al langer problemen met hem waren.

De man zit voorlopig nog in de cel.