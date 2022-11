'Rusland houdt dienstweigeraars vast in zeker tien kelders in Oekraïne'

"We schieten je dood en stoppen je in een gat in de grond en geven je aan je familie op als vermist." Dat kreeg de gemobiliseerde soldaat Michail Nosov te horen van zijn Russische commandanten na zijn weigering om verder te vechten aan het front.

Twee weken lang hielden ze Nosov samen met vijfentwintig andere dienstweigeraars vast in twee kelders van drie bij vijf meter in het gehucht Zavitne Bazjannia in de Oekraïense regio Donetsk. Ook elders in de gebieden die door Rusland zijn geannexeerd worden dienstweigeraars, of 'refuseniks' zoals ze inmiddels op sociale media worden genoemd, in kelders vastgehouden. Onafhankelijk Russische media noemen tenminste tien van dergelijke locaties.

De Russische journalist Anastasia Tsjoemakova publiceerde op haar telegramkanaal ASTRA als eerste video's van gemobiliseerde mannen in clandestiene gevangenissen in de Donbas. "Overal in oorlogsgebied weigeren Russische gemobiliseerden verder te vechten," vertelt Tsjoemakova in een videogesprek met de NOS vanuit haar huidige woonplaats op Hawaii. "Ze gaan geheel onvoorbereid de loopgraven in en beseffen: dit is niet onze oorlog, hier willen we niet aan deelnemen."