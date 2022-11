Ad Bos, grondlegger van de TVM wieler- en schaatsploeg, overleden (83)

Voormalig topman van TVM verzekeringen Ad Bos is op 83-jarige leeftijd overleden. Bos heeft was als sponsor nauw betrokken bij de wieler- en schaatssport in Nederland.

Hij kan onder meer de grondlegger worden genoemd van de TVM-wielerploeg, die in de jaren 80 en 90 onder leiding van onder anderen Cees Priem stond.

Ook stond Bos aan de basis van de schaatsploeg van TVM, die later grote successen boekte met onder anderen Sven Kramer en Ireen Wüst, ook nadat Arjan Bos zijn vader was opgevolgd als de baas van het bedrijf TVM.