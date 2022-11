Senegal verslaat Ecuador en gaat samen met Oranje naar achtste finales WK

De hoogtepunten van de wedstrijd tussen Ecuador en Senegal in groep A van het WK 2022. - NOS

Senegal had tegen Ecuador alleen baat bij een overwinning en dat was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. De Afrikaans kampioen zette Ecuador direct onder druk en de eerste kans was voor Idrissa Gueye. Hij raakte de bal niet zuiver, waardoor die naast vloog.

Ook Boulaye Dia dook al vroeg in de wedstrijd gevaarlijk op voor het doel van Hernán Galindez op, maar ook de spits van de Italiaanse club Salernitana kreeg de bal niet tussen de palen.

Enner Valencia probeerde daar wat tegenover te zetten. De spits, die al drie keer trefzeker was dit WK, kon het de Senegalese doelman Édouard Mendy nog niet moeilijk maken in de eerste helft.

Dansende fans

De aanwezige fans uit Senegal waren ondertussen onvermoeibaar en dansten vrolijk door. De vreugde werd op slag van rust nóg groter, toen scheidsrechter Clément Turpin resoluut naar de stip wees.

Met een onbesuisde actie kegelde Piero Hincapié Senegalees Ismaïla Sarr omver. Sarr nam de strafschop zelf en schoot Senegal heel beheerst op voorsprong.