Oranje sprankelt nog niet tegen Qatar, maar gaat na zege als groepswinnaar door

Dat Oranje zich zou plaatsen voor de achtste finales twijfelde vooraf niemand aan. Belangrijker was misschien wel om verbetering te tonen in balbezit en zo vol vertrouwen verder te gaan. Die opdracht slaagde niet. In balbezit kan het nog steeds een stuk beter.

Het Nederlands elftal heeft zich met een 2-0 overwinning op gastland Qatar als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het WK. Sprankelend was het nog niet wat Oranje liet zien in het Al Bayt-stadion. Met zeven punten eindigde Nederland op de eerste plaats in groep A, voor Senegal, dat Ecuador uitschakelde .

Depay trapte het duel in Al Khor af en zette na een lange bal meteen een sprint en een sliding in. Het gaf de intenties van de topscorer van dit Oranje aan. De werklust was er gelijk en dat gold ook voor de rest van het team. Het voetbal was niet denderend.

In de 26ste minuut vond Gakpo een gaatje in de Qatarese defensie. De aanvaller van PSV plaatste de bal precies in de hoek, zijn derde goal dit toernooi. Na de kopbal tegen Senegal, het schot met links tegen Ecuador nu een goal met rechts, een perfecte 'WK-hattrick'. De aangever was Davy Klaassen, die in Qataral tekende voor twee assists en een goal.

De Roon boog zich weliswaar volgens opdracht veelvuldig aan op het middenveld, maar deed zeker in de openingsfase weinig goeds met de bal. Balverlies van de doorgaans zo zuinige De Roon leidde, toen De Jong niet oplette, tot een schot van Qatar-aanvoerder Hassan Al Haydos en even later opnieuw tot een Qatarese counter.

Met ook de 1-0 voorsprong van Senegal tegen Ecuador in het andere duel ging Oranje als virtuele koploper de rust in. In de tweede helft zorgde Frenkie de Jong al snel voor een verdubbeling van de voorsprong. Na een voorzet van Klaassen, was Depay dicht bij een goal, doelman Barsham redde, waarna De Jong de rebound benutte.

Na de goal ging de bal even wat makkelijker rond bij Oranje, maar na enkele nieuwe slordigheden van onder anderen Depay, bleef ook Qatar meedoen in het eerste bedrijf. Het spel was al met al nog niet goed genoeg in de eerste helft.

Het was voor De Jong pas zijn tweede goal in 48 interlands. In 2019 was de middenvelder voor het eerst trefzeker in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in Hamburg (4-2 winst). De Jong speelde, met De Roon naast hem, wat aanvallender dan normaal. In zijn vorige veertien interlands had hij geen enkele doelpoging ondernomen.

Afgekeurde goal en lat Berghuis

Zoals gepland speelde Depay niet de hele wedstrijd. Hij werd in de 66ste minuut vervangen door Vincent Janssen en Steven Berghuis maakte zijn entree voor Klaassen. De invallers lieten zich meten zien. Janssen legde keurig af op Berghuis en die scoorde. Helaas voor Berghuis was er hands van Gakpo aan de goal voorafgegaan.

In blessuretijd, met toen ook invallers Kenneth Taylor, Koopmeiners en Wout Weghorst in het veld (geen Xavi Simons), knalde Berghuis nog op de lat. De 2-0 overwinning kwam in de slotfase niet in gevaar. Nog nooit strandde Nederland in de groepsfase van het WK en die reeks hield in de editie van 2022 stand.

In de achtste finales treft Nederland zaterdag om 16.00 uur de nummer twee van groep B, Engeland, Iran, de Verenigde Staten of Wales.