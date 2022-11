Baarle-Nassau neemt extra maatregelen tegen overlast vuurwerkkopers

De gemeente Baarle-Nassau komt met extra maatregelen om overlast in het dorp door de grootschalige vuurwerkverkoop net over de grens in België te verminderen.

Baarle-Nassau ligt op de grens met België en veel Nederlanders kopen hun vuurwerk in de Belgische enclave in de gemeente, Baarle-Hertog. Daar mag het hele jaar door legaal vuurwerk worden verkocht, maar dat leidt tot veel drukte.

De bewoners van Baarle-Nassau zijn klaar met de vervelende gevolgen van die grote drukte: auto's die de straten blokkeren en wildplassende klanten. Uit protest zetten ze zaterdagmiddag een deel van het centrum af. "We zijn al jaren in gesprek met beide gemeenten over de overlast. Er zijn hier zes vuurwerkwinkels," zegt een bewoner over het beleid van het Vlaamse Baarle-Hertog.

"Rond 2013 werd gezegd dat die vergunningen niet verlengd zouden worden en in 2018 zouden eindigen, maar die winkels zitten er nog steeds. Sterker nog: de vergunning is niet alleen verlengd, maar de winkels mogen ook meer vuurwerk hebben."