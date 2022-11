Haagse 'horrorpoller' gaat tijdelijk uit na tientallen ongelukken

De verzinkbare paal in Den Haag die bekendstaat als de 'horrorpoller', gaat tijdelijk uit. De paal, die automatisch de grond in zakt voor lijnbussen, werd in juni 2021 door de gemeente geplaatst in de Haagse Escamplaan en sindsdien botsten er tientallen auto's tegenaan.

De weg is alleen voor lijnbussen en hulpdiensten, daarvoor gaat de paal automatisch omlaag. Het gebeurt nu te veel dat auto's achter zo'n lijnbus of hulpdienst aan rijden en de paal al omhoog komt voordat ze eroverheen zijn. Begin deze maand liep de vijftigste auto schade op en de paal is inmiddels berucht.

Vorige week, na het 54ste ongeluk, besloot de gemeente de paal buiten gebruik te stellen. "Normaliter wordt de paal meteen gemaakt na een botsing met een auto", zegt een woordvoerder. "Maar nu gaan we aanvullende maatregelen nemen om meer ongelukken te voorkomen." Totdat die maatregelen genomen zijn, blijft de paal in de grond.

Waarschuwingsborden met knipperlichten

De gemeente heeft al het een en ander gedaan om ongelukken te voorkomen. Toen er in de eerste twee weken nadat de paal was neergezet al 16 ongelukken waren gebeurd, plaatste de gemeente grote waarschuwingsborden met knipperlichten. Ook staan er iedere ochtend verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Het bleek niet genoeg te zijn. "Om wat voor reden dan ook hebben toch al die bestuurders die borden niet gezien", zegt de woordvoerder. "Daarom gaan we het wegdek groen verven, want hopelijk kijken mensen daar wel naar."

De paal is dus voorlopig buiten gebruik, maar dat betekent niet dat automobilisten nu over de weg mogen rijden, zegt de gemeentewoordvoerder: "Er wordt gehandhaafd, en als je betrapt wordt, krijg je een boete. De poller stond er niet voor niks, de weg is gewoon niet bedoeld voor autoverkeer."