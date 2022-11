Minister Helder draagt OneLove-speldje, minister Qatar Palestijnse armband

Minister Helder van Sport draagt bij de WK-wedstrijd van Oranje tegen Qatar niet de OneLove-armband, maar het speldje. Dat was ook het advies van de KNVB, dat zondag koos voor het OneLove-speldje "om geen onnodige statements te maken".

In een toelichting zegt Helder dat ze haar teleurstelling over het armbandverbod door de FIFA heeft overgebracht aan voorzitter Infantino. "Ik sta vierkant achter de gedachte van de OneLove-campagne: OneLove staat voor gelijkheid en verbinding."

Voorafgaand aan de WK-wedstrijd van Oranje tegen Qatar sprak ze met verschillende partijen over de arbeidsomstandigheden. Ze sprak met de minister van Arbeid, met de VN-arbeidsorganisatie ILO en met arbeidsmigranten zelf.

Ook ging het in een gesprek met de minister van Sociale Zaken over het belang van inclusiviteit en gelijke rechten. Wat er precies is gezegd, is onbekend. De gesprekken vonden plaats achter gesloten deuren. Wel zegt Helder: "Deze constructieve gesprekken willen we ook in de toekomst blijven voeren. Alleen zo kunnen we echt duurzame verandering bewerkstelligen."

De minister van Justitie van Qatar deed kort voor de wedstrijd tegen Nederland wel een armband om, die verwijst naar de Palestijnse zaak: