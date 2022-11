Monumentale beuk in Paterswolde vermoedelijk in brand gestoken

De brand werd gisteravond rond 22.00 uur ontdekt. Boswachter Bart Zwiers heeft wel een idee hoe het vuur is ontstaan. "'Jeugd heeft het nodig gevonden om fik te stoken onder deze monumentale beuk", zegt hij tegen RTV Noord . "Dit is het allereerste landgoed dat Natuurmonumenten ooit heeft aangekocht. Deze beuk is nog geplant door tuinarchitect Roodbaard zelf in 1824. Dit doet pijn."

"Als de boom helemaal vol water zit, proberen we de gaten en kieren te stoppen, zodat er geen zuurstof meer bij kan. En dan maar hopen dat het vuur dooft, maar dit is heel moeilijk te blussen."

Op landgoed De Braak bij Paterswolde staat sinds gisteravond een monumentale beuk van bijna 200 jaar oud in brand. "De boom gloeit van binnen en we pompen er water in", zegt Reiner Hartog van Natuurmonumenten.

Buurtbewoner Olaf Huisman zag maandag dat jongeren met vuur bezig waren bij de oude beuk. "Ik was een rondje aan het wandelen over het landgoed, zoals ik dat wel vaker doe. Ik zag een jongen en een meisje die brand stichtten onderaan de boom. Daarna zaten ze op een bankje chips te eten. De rotzooi ging de struiken in. Ik heb hen daar op aangesproken, maar ze keken me niet eens aan", zegt hij. Volgens hem is er ook vuurwerk afgestoken.

Als het vuur gedoofd is, is het nog maar de vraag of de oude beuk het overleeft. "De hitte leidt ertoe dat het leven in de boom afsterft. Pas het volgende groeiseizoen of het seizoen erop wordt duidelijk wat de gevolgen zijn", zegt Hartog van Natuurmonumenten.