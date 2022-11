Courtois en Hazard bestrijden botsing in Belgische ploeg: 'Niet gevochten'

Teleurstellend, dat is het WK voetbal vooralsnog voor België. Na een moeizame overwinning op Canada (1-0) en een nederlaag tegen Marokko (0-2) lijkt de sfeer in het Belgische kamp om te snijden. Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben op een persconferentie laten weten dat het allemaal wel meevalt.

Hazard vindt dat er niet te zwaar getild moet worden aan de uitspraken die hij deed over Vertonghen en de andere verdedigers. De aanvaller zei dat de defensie traag is.

"De spelers kennen me. Jan vroeg me of ik dat gezegd had. Ik zei lachend dat hij inderdaad niet zo snel meer is. Hij gaf me gelijk. De spelers kennen me ook, ik lach graag. Maar ik kan ook serieus zijn wanneer het moet."

Dat er ook serieuze en harde woorden zijn gevallen in de Belgische selectie bevestigt Courtois. "Na de wedstrijd tegen Marokko was iedereen ontgoocheld. Alleen de coach sprak." Daarna zijn er volgens de keeper van Real Madrid groepsgesprekken geweest waarin meerdere spelers hun zegje hebben gedaan. Hij wil niet zeggen wat er precies gezegd is. "Dat blijft privé."

Leeftijd

Bij de teammeetings zijn volgens de spelers ook de plooien met Kevin de Bruyne gladgestreken. De middenvelder van Manchester City zei eerder dat de spelers van België te oud zijn om wereldkampioen te worden. Volgens Hazard gelooft ook De Bruyne in de groep. "Anders zat hij nu niet in Qatar."